Mbappé : Le vestiaire prend la parole, un conflit éclate au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les tensions entre le PSG et Kylian Mbappé ne se sont pas apaisées. Le club parisien souhaiterait toujours se séparer de sa star cet été afin d'éviter de prendre le risque de le perdre l'année prochaine, à l'issue de son contrat. Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole ce samedi soir, Fabian Ruiz n'a pas hésité à prendre position dans ce dossier.

Lundi dernier, Kylian Mbappé officialisait sa décision de ne pas prolonger son contrat d'une saison supplémentaire avec le PSG. Depuis, un bras de fer a débuté entre le club et sa star. La direction parisienne ne fermerait pas la porte à une vente cet été pour éviter de le voir partir libre à l'issue de son bail. Le PSG souhaiterait récupérer une indemnité de transfert et éviter un départ gratuit au Real Madrid.





Le PSG lui met la pression, Mbappé lâche sa réponse https://t.co/OLaU5Ulf01 pic.twitter.com/84ETNGy116 — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

« J’ai déjà dit que je resterai »

Mais comme l'a répété Kylian Mbappé ce dimanche, il entend bien rester au PSG. « S i je serai au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Je ne suis pas venu pour ça, mais j’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe » a confié la star parisienne à Téléfoot. De son côté, Fabian Ruiz n'a pas hésité à aller à l'encontre de son club en lui demandant de conserver Mbappé.

Fabian Ruiz prend position