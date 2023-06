Mbappé lâche une bombe, le vestiaire du PSG s'en mêle

Alexis Brunet

Ces derniers jours, Kylian Mbappé a provoqué un séisme au PSG. Le Français a envoyé une lettre à son club, informant qu'il n'allait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Depuis, les rumeurs sur une arrivée au Real Madrid cet été sont revenues de plus belle. Interrogé sur ce dossier, Fabian Ruiz a milité pour que Kylian Mbappé reste au PSG.

Kylian Mbappé est l'un des joueurs les plus médiatisés au monde. Le moindre fait et geste du Français est épié et disséqué. Alors, quand le champion du monde envoie une lettre à son club, indiquant qu'il ne prolongera pas son contrat, cela fait l'effet d'une onde de choc. Depuis cette annonce, le PSG se pose des questions. Le champion de France se demande s'il ne faudrait pas vendre le meilleur buteur de la Ligue 1 dès cet été. Le Real Madrid fait figure de grandissime favori, pour l'accueillir.

Mbappé refuse de prolonger au PSG

L'avenir de Kylian Mbappé reviendra donc inlassablement dans les débats cet été. Les coéquipiers du Français sont d'ailleurs tous questionnés, sur les plans futurs de celui-ci. Dernier exemple en date avec Fabian Ruiz, qui s'est exprimé sur le champion du monde auprès de Relevo . « Kylian Mbappé ? Je ne lui ai pas parlé, je sais la même chose que tout le monde. Il a dit qu'il restait une année de plus à Paris et c'est un privilège de l'avoir comme partenaire. Espérons qu'il reste. Le Real Madrid ? Je ne sais pas où il voudra jouer. Pour le moment il a dit qu'il voulait rester au PSG. Il est heureux ici. Il va continuer avec nous et à l'avenir je ne sais pas. »

Ruiz veut que Mbappé reste au PSG

Si Kylian Mbappé venait à quitter le club de la capitale, Luis Campos a déjà plusieurs idées pour le remplacer. Par exemple, Victor Osimhen pourrait débarquer au PSG. En effet, le buteur de Naples est très apprécié par le conseiller football parisien.