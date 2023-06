Nagelsmann, Mbappé, Dembélé… Toutes les infos mercato du 17 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Nagelsmann ne viendra pas au PSG

Toujours en quête du successeur de Christophe Galtier, le PSG aurait fait une croix sur Julian Nagelsmann. Actuellement libre, l'ancien entraîneur du Bayern Munich était pourtant annoncé comme le favori pour s'asseoir sur le banc parisien. Dernièrement, ça avait avancé en coulisses, mais voilà que selon les informations de L'Equipe , le PSG aurait fait savoir qu'il ne travaillerait pas avec Nagelsmann la saison prochaine.



L'OM dit oui à tout pour Gallardo

A l'OM, Marcelo Gallardo se rapprocherait d'une nomination pour succéder à Igor Tudor. La Provence explique néanmoins que rien n'est encore signé entre les deux parties. Mais du côté de l'OM, on a tout fait pour plaire à l'Argentin. En effet, Pablo Longoria aurait répondu favorablement aux grosses demandes de Gallardo, que ce soit par rapport à son staff d'environ 15 personnes ou concernant le mercato, sur lequel il pourrait avoir son droit de regard.



PSG : La mère de Mbappé lâche une réponse sur le Real Madrid

Cette semaine, le feuilleton Kylian Mbappé était au centre de toutes les discussions. Et même en équipe de France, l'avenir du joueur du PSG fait parler. Ça a été le cas ce vendredi en marge du match entre les Bleus et Gibraltar. Relevo raconte ainsi qu'un fan du Real Madrid a interpellé Fayza Lamara, mère de Mbappé, à propos d'une arrivée chez les Merengue. Ce à quoi elle a tout simplement répondu : « Paris, Paris, Paris ».



PSG : Le mise au point du clan Luis Enrique

Tandis que Julian Nagelsmann ne devrait donc pas être le prochain entraîneur du PSG, ça a alors relancé la rumeur d'une arrivée de Luis Enrique. Dans l'entourage de l'Espagnol, on a alors mis les choses au point. Selon les informations de Mundo Deportivo , le clan Luis Enrique ferait ainsi savoir qu'il ne fermerait aucune porte pour son avenir, mais voilà que pour le moment, il n'y aurait rien avec le club de la capitale.



La réponse cash de Dembélé sur le PSG