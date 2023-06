Une star refuse le PSG, Mbappé va halluciner

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG cherche toujours son bonheur au poste d'avant-centre. Ces dernières semaines, de nombreux noms ont été associés au club parisien, notamment celui d'Harry Kane. Valorisé 115M€, le buteur anglais a, aussi, été cité du côté du Real Madrid. Mais selon les dernières rumeurs, il devrait finalement rester en Premier League la saison prochaine.

Au PSG, les dossiers activés sont nombreux et certains auraient été bouclés. Selon plusieurs sources, les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Kang-In Lee et Manuel Ugarte seraient déjà actés. Mais cette liste est loin d'être complète puisque la direction parisienne recherche encore un avant-centre, capable d'épauler Kylian Mbappé.





Le PSG recherche un avant-centre

En ce début de mercato, les rumeurs sont nombreuses. Certains annoncent que Victor Osimhen (Napoli) demeure la priorité de Luis Campos. D'autres évoquent la piste Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Et par moments, le profil d'Harry Kane revient dans les discussions.

Harry Kane ne viendra pas au PSG