PSG : Un transfert à 115M€ ? C’est la douche froide pour Mbappé

Thomas Bourseau

Pour son mercato estival, le PSG semblerait faire du recrutement d’un attaquant de pointe un dossier très chaud. Harry Kane serait dans les petits papiers de la direction. Néanmoins, il se pourrait que le PSG peine à satisfaire Kylian Mbappé dans cette opération. Explications.

Kylian Mbappé a annoncé la couleur lors de la traditionnelle cérémonie des Trophées UNFP fin mai. Disposant d’un contrat avec le PSG qui court jusqu’en juin 2025, mais dans lequel la dernière année n’est qu’optionnelle, Mbappé a fait savoir qu’il serait de la partie la saison prochaine et ce, malgré les rumeurs l’envoyant au Real Madrid survenues dans la presse ces derniers mois.

Mbappé attend un attaquant, contact établi avec Kane ?

En mai 2022, Kylian Mbappé actait sa prolongation de contrat au PSG après de vives discussions avec sa direction au cours desquelles on lui aurait notamment promis le recrutement d’un attaquant de pointe autour duquel il pourrait tourner. Le conseiller football du PSG n’a pas pu mener à bien cette tâche, mais Luis Campos compterait bien remédier à cette situation avec Harry Kane. D’ailleurs, Le Parisien affirme ce mardi qu’il y aurait eu des contacts entre les deux parties.

PSG : Incroyable, Mbappé va plomber une opération à 93M€ https://t.co/O5qIVRM8gf pic.twitter.com/iD6a9tbXOZ — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Le Real Madrid également présent, Kane pas prêt à quitter l’Angleterre ?