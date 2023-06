Benzema choque tout le monde avec son transfert, une révélation tombe

Benjamin Labrousse

Karim Benzema va s’engager avec le club saoudien d’Al-Ittihad dans les prochaines heures. Le Ballon d’Or 2022 quitte le Real Madrid après 14 ans de bons et loyaux services. Alors que le mercato du club madrilène devrait s’emballer dans les prochains jours, la presse espagnole s’est prononcée sur les raisons du départ du Français.

Arrivé au Real Madrid lors d’un mercato estival 2009 désormais légendaire pour le club espagnol (Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Kaka…), Karim Benzema aura remporté 25 trophées sous les couleurs madrilènes. Avec le Brésilien Marcelo, le Français est le joueur le plus titré de l’histoire des Merengues. Le Ballon d’Or en titre quitte donc la capitale espagnole au sommet de son art. Pourtant, son départ a créé un grand chamboulement en interne du côté de la capitale espagnole...

Benzema devait initialement partir à l’été 2024

Car ce dimanche, MARCA révèle que Karim Benzema avait bel et bien accepté une proposition en provenance d’Al-Ittihad, mais uniquement valable à partir de l’été 2024. Ainsi, le Real Madrid espérait pouvoir compter sur l’avant-centre au moins un an de plus, pour pouvoir contrer son mercato sur l’été 2024 avec la piste menant à Kylian Mbappé (PSG) notamment.

Karim Benzema chamboule le mercato avec son départ