Kylian Mbappé se lâche sur le mercato du PSG

Alors que le mercato estival s’annonce déjà mouvementé au sein du PSG, Kylian Mbappé aurait fait part de certains désidérata au sujet du recrutement. Pourtant, dans son discours, l’attaquant de l’équipe de France nie en bloc cette version des faits et assure se concentrer sur ses performances.

L’été s’annonce agité pour le PSG ! En plus des arrivées déjà actées de Milan Skriniar et Marco Asensio qui vont s’engager libres, le club de la capitale vise du renfort et notamment au poste de buteur. En effet, depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé réclame activement le recrutement d’un pivot (Osimhen ? Kolo Muani ? Kane ?) pour le soulager de ce rôle au PSG.

Mbappé réclame du lourd au PSG

Par ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Bernardo Silva fait partie des dossiers prioritaires du PSG pour le mercato. Un profil validé en interne par Kylian Mbappé, qui rêve de retrouver son ancien coéquipier de l’AS Monaco au Parc des Princes la saison prochaine.

« Le club fait ce qu’il peut »