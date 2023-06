PSG - Mbappé : Son mercato s’emballe, une énorme révélation tombe

Benjamin Labrousse

Tout juste sacré meilleur buteur du championnat de France pour la 5ème fois consécutive, Kylian Mbappé a de nouveau réalisé une saison pleine au PSG. Si son avenir pour la saison prochaine semble garanti à Paris, l’attaquant français de 24 ans reste toujours dans le viseur du Real Madrid, attentif à sa situation cet été. Pourtant, Mbappé n’était clairement pas la priorité des Merengues.

Auteur de son 29ème but de la saison en championnat ce samedi face à Clermont (2-3), Kylian Mbappé s’est adjugé le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Un titre que le Français monopolise depuis désormais 5 ans, et que ce dernier n’a pas prévu de lâcher de sitôt. Vice-capitaine du PSG en l’absence de Presnel Kimpembe, l’attaquant de 24 ans a confirmé une fois de plus sa place centrale dans les performances du club parisien cette saison.

Grande annonce pour le PSG, Mbappé va adorer https://t.co/lsEiomXGgF pic.twitter.com/ZY4vv3b7WT — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Kylian Mbappé à Paris, mais jusqu’à quand ?

Mais tout de même, le doute reste présent quant à l’avenir de Kylian Mbappé au PSG. Encore une fois ce samedi, le prodige de Bondy a tenu à rappeler qu’il était sous contrat, et qu’il évoluerait à Paris la saison prochaine. Mais alors que son bail pourrait finalement expirer en 2024 plutôt qu’en 2025, la star parisienne reste dans le viseur du Real Madrid, plus que jamais convaincu que l’avenir du joueur s’écrira dans la capitale espagnole.

Le Real surveille Mbappé, qui ne figure pas sur la liste du club espagnol pour 2023