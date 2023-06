Il claque la porte, le PSG pourrait le regretter

Axel Cornic

En fin de contrat, Sergio Ramos va disputer son dernier match avec le Paris Saint-Germain ce samedi. L’annonce un peu surpris, puisqu’une prolongation semblait encore possible, mais l’Espagnol aurait finalement refusé l’offre pour se lancer dans un nouveau chapitre de sa carrière. Et à 37 ans, il n’aurait pas abandonné ses rêves de Ligue des Champions !

Après une première saison extrêmement compliquée, Sergio Ramos a montré un meilleur visage avec le PSG et a été un titulaire indiscutable de Christophe Galtier. Cela laissait entrevoir une possible prolongation, mais finalement le défenseur central a décidé de partir.

« J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris »

Avant la dernière journée de Ligue 1, le PSG a publié un communiqué pour annoncer le départ de Sergio Ramos, qui a donc disputé son dernier match ce samedi. « Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières années aura été une expérience merveilleuse » a déclaré le numéro 4 du PSG, sur le site officiel du club. « J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris ! ».

