PSG : C’est terminé pour Messi, que doit-il faire ?

Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine et ce, bien qui lui restait une année optionnelle sur son contrat. Le Paris Saint-Germain a officialisé leur séparation ce samedi. Et maintenant ? Que doit faire Messi ? C’est notre sondage du jour !

C’est officiel, le divorce entre Lionel Messi et le PSG a été prononcé par le Paris Saint-Germain samedi en début de soirée juste avant l’ultime rencontre de la saison de Ligue 1 du PSG au Parc des princes face à Clermont. Alors que le contrat de Messi expirait le 30 juin prochain au PSG, l’Argentin va aller voir ailleurs, mais Paris lui a rendu hommage avant de tourner la page.

Al-Khelaïfi tient à «remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris»

Dans le communiqué en question, le président Nasser Al-Khelaïfi a fait passer un message d’adieu au septuple Ballon d’or et à sa famille. « Je tiens à remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris. Voir un septuple vainqueur du Ballon d'Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir. Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l’avenir ». Au micro de Canal+ , le conseiller football du PSG, en la personne de Luis Campos, s’est lui aussi exprimé sur le départ de Lionel Messi en tant qu’agent libre à l’intersaison. « On a discuté pendant longtemps à propos de son avenir et on est arrivé à cette décision de se séparer de ces deux grands joueurs de foot. La vie continue ».

Messi fait ses adieux au PSG, et maintenant ?