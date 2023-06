Messi claque la porte du PSG, une star réclame son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est désormais officiel, Lionel Messi quitte le PSG et a disputé ce samedi soir son dernier match sous le maillot du club de la capitale contre Clermont. Le mystère reste total sur le choix de sa future destination, mais le FC Barcelone continue ses appels du pied, et Robert Lewandowski réclame sa signature.

Jeudi, en conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé le départ de Lionel Messi qui arrive au terme de son contrat avec le PSG. La fin d’une aventure de deux ans pour l’attaquant argentin au Parc des Princes, qui était arrivé libre en provenance du FC Barcelone à l’été 2021. Et en plus des intérêts d’Al-Hilal et de l’Inter Miami, c’est justement le club catalan qui tente le tout pour le tour afin de rapatrier Messi cet été.

PSG : Messi claque la porte, grande annonce pour son mercato https://t.co/2ZCCbP9tsg pic.twitter.com/9LYRel12Rz — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

« Une décision la semaine prochaine »

Vendredi, dans les colonnes de Mundo Deportivo , Xavi évoquait une décision imminente de la part du numéro 30 du PSG sur le choix de son futur club : « Il prendra une décision la semaine prochaine et nous devons le laisser tranquille. En fin de compte, si nous parlons de Leo tous les jours, tous les jours, je ne pense pas que cela s'explique non plus. Il prendra une décision la semaine prochaine et il y a maintenant 200 hypothèses. En fin de compte, il décidera de son avenir et les portes lui sont ouvertes, il n'y a plus de débat », lâchait l’entraîneur du FC Barcelone, qui souhaite donc le retour de Lionel Messi. Et il n’est pas le seul.

Lewandowski en remet une couche