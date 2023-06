PSG : Messi claque la porte, grande annonce pour son mercato

Thomas Bourseau

Lionel Messi serait susceptible de rebondir au FC Barcelone, club où il s’est hissé au rang de légende. Sur le départ du PSG, Messi attendrait un signe du Barça. Robert Lewandowski lui déroule le tapis rouge.

Lionel Messi ne poursuivra pas au PSG la saison prochaine. C’est en effet la tendance évoquée par tous les médias. Le Paris Saint-Germain refuserait de renouveler le contrat de l’Argentin et comme Guillem Balague l’a confié ces dernières semaines, Messi en personne avait annoncé sa décision de partir du PSG à ses dirigeants il y a déjà plus d’un mois désormais.

Messi attend l’offre du Barça

Un retour au FC Barcelone ? Le Barça qui est son club de coeur serait sa priorité absolue après son départ du PSG, la Major League Soccer et l’Inter Miami sont l’alternative favorite de Lionel Messi. Selon la RAC1 , le clan Messi attendrait du FC Barcelone de recevoir une offre concrète alors qu’un autre club européen, l’Inter Miami et l’Arabie saoudite auraient déjà dégainé leurs propositions respectives.

PSG : Messi reçoit un coup de pression, c’est la panique https://t.co/HYVegQvp5S pic.twitter.com/w809Qkn2FI — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

«J'espère qu'il viendra»