Mbappé est interpellé, une catastrophe est possible pour le PSG

L'avenir de Kylian Mbappé continue à faire parler en Espagne, où son arrivée au Real Madrid est espéré depuis plusieurs mois. La presse ibérique évoque régulièrement la situation contractuelle de la star française, qui garde son destin entre les mains. Récemment, il a refusé d'étirer son bail avec le PSG d'une saison, ouvrant, ainsi, la porte à un possible départ en 2024.

Que les supporters du PSG se rassurent, Kylian Mbappé n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival. Le joueur avait déjà annoncé la couleur lors de la cérémonie des trophées UNFP. « Je suis très content de mon choix de l'an passé. Je suis là, je profite, je suis meilleur joueur. J’en profite, je serai encore là l’année prochaine, je suis très content . » avait confié la star française, qui ambitionne de remporter la Ligue des champions la saison prochaine. Avant un départ au Real Madrid à l'issue de son contrat ? Ce scénario est plausible, surtout que Mbappé aurait refusé d'étirer son bail d'une saison avec le PSG.

Mbappé donne le ton

L'Equipe a annoncé que Mbappé avait jusqu'à la fin du mois de juillet pour prendre sa décision, mais son choix est clair. Le joueur aurait refusé d'activer cette option et sera libre de négocier avec l'équipe de son choix dans les prochains mois, à moins qu'il ne décide de prolonger son contrat en cours de saison. Toutes les options sont possibles, mais dans ce dossier, c'est bien Kylian Mbappé qui aura le dernier mot.

« C'est à lui de décider »