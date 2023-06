Galtier : Le boss du PSG l’a choisi, il déballe tout

Thomas Bourseau

Pour lancer le renouveau du PSG, il est question dans la presse d’un intérêt pour offrir les clés de l’effectif à Thiago Motta, ancien du projet QSI. Le principal intéressé a vidé son sac en conférence de presse.

Thiago Motta pourrait-il devenir le prochain coach du PSG ? Figure forte du projet QSI pour avoir évolué au Paris Saint-Germain en tant que joueur de 2012 à 2018 avant de prendre sa retraite, Motta officie en tant que coach à Bologne où son contrat court jusqu’en juin 2025. L’Équipe révélait il y a quelque temps que Thiago Motta faisait du PSG un rêve pour la suite de sa carrière d’entraîneur et que le président Nasser Al-Khelaïfi serait emballé par une telle opportunité pour l’après-Christophe Galtier.

«Avec lui, je partage la satisfaction pour ce que nous avons fait cette année et les ambitions pour l’avenir»

le10sport.com vous révèle ce vendredi 2 juin que Christophe Galtier poursuivra au PSG la saison prochaine et que ni les propriétaires qataris du club, ni les hauts dirigeants ni le conseiller football Luis Campos ne discutaient avec un entraîneur. Que ce soit Motta, José Mourinho ou encore Luis Enrique, il n’y a tout bonnement aucun échange avec le PSG. De passage en conférence de presse ce vendredi, Thiago Motta a évoqué une rencontre cruciale avec son président pour la suite à Bologne. « Ma rencontre avec le président ? Nous devons encore nous rencontrer, je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant. Cependant, chaque fois que nous nous rencontrons, nous avons des discussions intéressantes, ce sont des confrontations qui nous permettent de comprendre ce que nous voulons faire et ce que nous ferons. Avec lui, je partage la satisfaction pour ce que nous avons fait cette année et les ambitions pour l’avenir ».

«L'important est de partager la ligne du projet technique»

Pour ce qui est de la nature de la réunion en question avec Joey Saputo, président de Bologne, Thiago Motta a fait passer le message suivant. « Une réunion importante, mais nous devons nous revoir pour parler davantage de notre avenir. L'important est de partager la ligne du projet technique ». La réunion en question se tiendra « bientôt » d’après les propos de Thiago Motta.

«Ma priorité est la priorité du club»