PSG : Cette star dit non pour ce transfert, Mbappé peut exulter

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est en quête d'un nouvel avant-centre pour combler Kylian Mbappé. Alors qu'il aurait coché le nom d'Harry Kane, le club de la capitale était en concurrence avec le Bayern. Mais heureusement pour la direction du PSG, le buteur de Tottenham aurait recalé l'écurie bavaroise.

Conscient que Kylian Mbappé préfère évoluer sur une aile, le PSG serait à la recherche d'un nouveau buteur de classe mondiale, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Ainsi, pour que son numéro 7 s'épanouisse la saison prochaine, la direction parisienne aurait identifié le profil d'Harry Kane, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham.

Un duel PSG-Bayern pour Harry Kane

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Tottenham, Harry Kane aurait la cote sur le marché. En effet, en plus du PSG, le Bayern et le Real Madrid seraient également sur les traces de l'international anglais. Mais heureusement pour le club de la capitale, son rival bavarois serait déjà hors jeu sur ce dossier.

Harry Kane aurait dit non Bayern