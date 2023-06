Incroyable, il envoie Mbappé au Real Madrid !

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé est pour le moment lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024. Mais des rumeurs l'envoyant au Real Madrid existent toujours même si le crack de Bondy devrait rester Parisien la saison prochaine. Mais l'entraîneur du club ennemi du Real Madrid, Diego Simeone a déclaré sa flamme à Mbappé et aimerait le voir arriver au Real dans un futur proche.

Auteur d'une grande saison, Kylian Mbappé est forcément convoité par les plus grands clubs d'Europe. Le Real Madrid en fait évidemment partie et après avoir échoué à le faire venir la saison dernière, il semblerait que le club madrilène n'ait pas encore dit son dernier mot. Mbappé devrait pourtant rester à Paris comme il l'a annoncé dimanche dernier, après son quatrième titre de meilleur joueur de la saison décerné lors des trophées UNFP : « Je suis très content de mon choix de l'an passé. Je suis là, je profite, je suis meilleur joueur. J’en profite, je serai encore là l’année prochaine, je suis très content. »

Mbappé au-dessus de Vinicius

Kylian Mbappé a reçu un très bel hommage de la part de l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, potentiel futur club concurrence du numéro 7 parisien. Diego Simeone était invité sur la station radio espagnole de COPE , dans l'émission El Partidazo de COPE. Interrogé sur Mbappé, El Cholo s'est lâché : « Avec ce qu'il fait, je vois Vinicius Junior gagner le Ballon d'Or, mais entre lui et Mbappé ? Mbappé 100%. 100% ! Et entre Mbappé et Haaland ? Mbappé. Il fait tout bien, c'est fou. »

« Mbappé au Real, ce serait fantastique »