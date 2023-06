PSG : Il balance du très lourd sur le mercato de Mbappé

Thibault Morlain

Il n’aura fallu que quelques mois pour que Kylian Mbappé explose aux yeux du monde entier. En effet, sous le maillot de l’AS Monaco, alors encore très jeune, l’attaquant éclabousse la Ligue 1 de son talent. Forcément, cela n’échappe pas aux plus grands clubs européens. Ainsi, à l’été 2017, Mbappé rejoint le PSG. Un énorme coup pour les Parisiens, qui ont devancé une grosse concurrence à l’instar du Real Madrid et du FC Barcelone.

Une fois n’est pas coutume, le marché des transferts est animé par le feuilleton Kylian Mbappé. Aujourd’hui au PSG, l’international français fait parler de lui pour son avenir alors que son contrat prendra fin à l’été 2024. Ce n’est clairement pas la première fois que Mbappé agite le mercato. On se souvient bien évidemment de l’été 2017, date à laquelle il a quitté l’AS Monaco pour le PSG. A l’époque, d’autres options s’offraient à lui. Kylian Mbappé a finalement décidé de rallier Paris plutôt que le Real Madrid et le FC Barcelone.

« Mbappé ne voulait pas aller à Madrid »

L’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé n’est clairement plus un secret. Mais jusqu’à présent, ça s’est toujours soldé par un échec. Que s’est-il alors passé en 2017 ? Pour le podcast Nude Project , Javier Bordas, ancien dirigeant du FC Barcelone, a expliqué : « Mbappé ne voulait pas aller à Madrid parce qu'il y avait Bale, Benzema et Cristiano ».

