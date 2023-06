PSG : Un transfert XXL est bouclé, Mbappé va enrager

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé et Luis Campos travaillent de concert pour attirer Bernardo Silva au PSG. Tenu en échec par le Real Madrid pour le transfert de Jude Bellingham, Pep Guardiola aurait décidé de proposer une offre de contrat à Bernardo Silva. Le PSG peut trembler.

Comme annoncé par le10sport.com le 7 mai dernier, Kylian Mbappé sera un joueur du PSG la saison prochaine. Et lors des Trophées UNFP la semaine dernière, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a confirmé la tendance. D’ailleurs, Mbappé s’impliquerait dans la préparation du mercato estival du PSG.

Guardiola a manqué le coche pour Bellingham…

Le10sport.com vous révélait le 7 mai dernier que le PSG bougeait ses pions pour le transfert de Bernardo Silva. La possibilité de jouer avec son ancien coéquipier de l’AS Monaco plairait particulièrement à Kylian Mbappé qui a validé cette piste selon nos informations exclusives. Néanmoins, le transfert imminent de Jude Bellingham au Real Madrid pourrait bien avoir d’énormes conséquences sur les plans du PSG avec Bernardo Silva selon The Daily Telegraph.

...et dégaine une offre de contrat à Bernardo Silva !