Il a quitté le PSG, un crack justifie sa décision

L’été dernier, de nombreux joueurs du PSG ont fait leurs valises. Ça a également été le cas de certains cracks. Xavi Simons est parti libre au PSV Eindhoven, tandis qu’Edouard Michut s’est lui envolé pour l’Angleterre, où il a été prêté à Sunderland. Alors que son expérience anglaise touche à sa fin, Michut est revenu sur sa décision.

Nombreux ont été les jeunes du PSG à préférer aller exploser ailleurs à défaut d’avoir d’avoir du temps de jeu dans la capitale. Ça a encore été le cas l’été dernier. Xavi Simons a ainsi rejoint le PSV Eindhoven. De son côté, Edouard Michut est lui parti à Sunderland. Un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat. Alors que celle-ci ne sera pas levée, le jeune du PSG va donc revenir. A cette occasion, Michut est revenu sur sa décision de partir lors du dernier mercato estival.

« La seule solution pour moi était de partir »

« Je pensais qu'après les deux années que j'avais passées au Paris Saint-Germain avec les pros, j'allais reprendre l'entraînement avec eux à la reprise. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé, c'est le foot, c'est comme ça. Je ne peux rien y faire. La seule solution pour moi était de partir et de m'épanouir pour que je puisse jouer un maximum de matches. Je n'ai aucun regret par rapport à ça. Franchement, je suis très satisfait d'avoir découvert un autre pays, une autre culture et de m'être développé personnellement. Le club a pris des nouvelles de temps en temps par texto et Pasquale Sensibile est venu me voir une fois en Angleterre », a expliqué Edouard Michut pour L’Equipe .

« Je retiens que j'ai progressé »