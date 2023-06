Un buteur annonce du lourd, l’OM va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un avant-centre, l'OM n'avait pas hésité à lâcher 32M€, bonus compris, pour recruter Vitinha en provenance du Sporting Braga. Un tel investissement donne forcément de grands espoirs, mais les supporters marseillais ont du être déçus. Mais le buteur portugais promet qu'il sera bien meilleur la saison prochaine.

Recruté pour 32M€, bonus compris, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Un statut pas facile à assumer et qui donne de sacrées responsabilités. Et visiblement, l'attaquant portugais a du mal à supporter cette pression puisque son rendement est loin d'être suffisant. Avant la dernière journée de Ligue 1, Vitinha a inscrit seulement deux buts en 15 apparitions. C'est un doublé face à Troyes. Mais le Portugais assure qu'il va rapidement faire mieux.

«J’ai encore une grande marge de progression»

« Pour être sincère, j’ai encore une grande marge de progression parce que j’ai commencé tard à Braga, j’avais 17-18 ans. De mes 18 à mes 23 ans, j’ai déjà bien avancé, bien évolué mais j’ai encore beaucoup de marge. Ce que je n’ai pas fait avant mes 17-18 ans, je peux encore le rattraper », lance-t-il dans une interview accordée au Parisien , avant d'assurer qu'il n'y a « pas énormément de différences entre le Vitinha que j’étais avant et celui d’aujourd’hui, comme personne. J’ai gagné en maturité et en personnalité mais il y a surtout une différence en tant que joueur. J’ai beaucoup changé, j’ai passé cinq ans et demi à Braga. C’est l’évolution d’un joueur qui rentre dans une équipe (Braga) à un bon joueur qui veut aujourd’hui continuer à s’améliorer »

Vitinha affiche ses ambitions