Transfert historique à l’OM, il valide

Arrivé cet hiver à l'OM pour 32M€, bonus compris, Vitinha a connu des débuts compliqués avec le club phocéen. Auteur de seulement deux buts depuis sa signature, l'attaquant portugais n'a toutefois aucun regret concernant son choix et estime pour progresser en vue de la saison prochaine.

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM a bouclé le plus gros transfert de son histoire. En effet, le club phocéen a enrôlé Vitinha pour 32M€, bonus compris. Une somme qui fait bien évidemment peser une lourde pression sur les épaules de l'attaquant portugais. Et il a pour le moment du mal à justifier l'investissement consenti par l'OM puisque Vitinha n'a inscrit que 2 buts en 15 apparitions depuis son arrivée. Par de quoi toutefois lui faire regretter son choix d'avoir rejoint le club phocéen.

«Changer de club et venir à l’OM a été une très bonne opportunité»

« Oui, bien sûr ! Changer de club et venir à l’OM a été une très bonne opportunité parce que j’ai continué à évoluer, à travailler, en tant que joueur et en tant que personne. Je découvre un championnat et une équipe différents. Je continue de bosser pour aller de mieux en mieux », lance Vitinha dans une interview accordée au Parisien .

«J'ai encore une grande marge de progression»