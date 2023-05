PSG : Un coup de main de France 98 pour le mercato ?

Jean de Teyssière

Le mercato du Paris Saint-Germain pourrait prendre une tournure inédite. Intéressé par le profil du milieu de terrain de l'OGC Nice Khephren Thuram, le PSG fait face à la concurrence féroce venue de Premier League avec notamment Liverpool et Manchester United. L'avantage est du côté de Liverpool même si Nice n'est pas vendeur. Mais le PSG pourrait jouer un sale tour aux Anglais car la bonne relation entre Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG et Lilian Thuram, père de Khephren, pourrait faire pencher la balance.

Le mercato du Paris-SG pourrait prendre un virage à 180°C. Alors que RMC Sport évoquait un intérêt du club parisien pour Khephren Thuram, le milieu de terrain niçois semble prendre la direction de la Premier League, surtout du côté de Liverpool avec qui les discussions sont à un stade avancé. Mais Nasser al-Khelaïfi a plus d'un tour dans son sac.

Thuram, c'est 50M€

S'appuyant sur les informations de L'Equipe de ce mercredi, le média Sports Zone a dévoilé que l'OGC Nice n'était pas vendeur concernant Khephren Thuram sauf si une offre avoisinant les 50M€ était proposée.

Nasser compte sur Lilian