PSG : Il vend la mèche sur Instagram pour son transfert ?

Khéphren Thuram risque de connaître un mercato plutôt agité au vu de sa cote sur le marché des transferts. Le PSG serait sur les rangs pour l’international français. Et ce dernier semblerait particulièrement apprécier le Paris Saint-Germain à en croire son activité sur Instagram.

En mars dernier, Khéphren Thuram a pu disputer ses premières minutes en tant qu’international français grâce à la convocation de Didier Deschamps lors du dernier rassemblement avec l’équipe de France A. Le milieu de terrain de l’OGC Nice de 22 ans dispose d’un contrat expirant en juin 2025. Mais le PSG refuserait d’attendre jusque-là pour tenter d’accueillir le fils de la légende Lilian Thuram.

Khéphren Thuram valide le nouveau maillot du PSG !

En effet, le PSG pourrait se laisser tenter par le profil de Khéphren Thuram, le renforcement de l’entrejeu semblant être un point de travail du comité de direction du PSG pour le mercato estival. D’ailleurs, il semblerait que le sentiment soit partagé. Khéphren Thuram a d’ailleurs liké la publication Instagram du PSG pour la promotion du maillot domicile pour la saison 2023/2024. Un indice de la part de Khéphren Thuram pour son mercato et son envie d’aller au PSG ?

Le PSG engage un bras de fer à 60M€ et galère déjà https://t.co/R3DWByldgw pic.twitter.com/up57yJJtnQ — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

