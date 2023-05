Le PSG face à une nouvelle galère pour son mercato

Jean de Teyssière

Le mercato du Paris Saint-Germain commence déjà à prendre du plomb dans l'aile. Après une saison difficile malgré l'obtention du onzième titre de champion de France de son histoire, le club parisien va devoir faire face à une vague de départs et les combler avec des joueurs de talents. Après deux mercatos ratés, Luis Campos, le conseiller du football du PSG a la pression mais pourrait déjà échouer sur le dossier menant au milieu de terrain de l'OGC Nice : Khephren Thuram.

Les nouveaux appelés de Didier Deschamps en équipe de France ne sont pas passés inaperçus du côté du PSG. Après des rumeurs concernant Marcus Thuram (25 ans), c'est son petit frère, plus jeune de 4 ans qui brille en Ligue 1 avec l'OGC Nice et qui intéresse le PSG : Khephren Thuram. Mais le PSG pourrait bien être snober par le fils de Lilian puisqu'un autre club prestigieux semble tenir la corde.

Le PSG fonce sur Khephren Thuram

Le mois dernier, des informations de RMC et confirmées par Jonathan Johnson faisaient état d'un intérêt du PSG pour le milieu de terrain niçois Khephren Thuram. Lors de la rencontre tendue entre Nice et le PSG, Luis Campos aurait longuement discuté avec l'international français.

Liverpool en pole position