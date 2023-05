L’OM boucle un départ, il va le regretter

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Prêté par Manchester United, Éric Bailly a annoncé dimanche dernier qu’il quitterait l’OM à l’issue de cette saison. Entre les blessures et sa longue suspension, l’international ivoirien n’a que trop peu joué pour montrer toute sa valeur. Néanmoins, Elye Wahi a eu le temps de voir toutes ses qualités.

L’été dernier, avec les départs de Luan Peres, William Saliba, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, l’OM a dû renforcer sa défense. En fin de mercato, Éric Bailly est arrivé en prêt de Manchester United, il était destiné à devenir le patron de l’arrière-garde de l’OM. Pari loupé pour le club olympien.

Bailly va quitter l’OM

Même si Éric Bailly avait bien démarré, son aventure s’est vite compliquée avec ses nombreuses blessures. Ensuite, sa suspension de sept matchs et son calvaire vécu face à Kylian Mbappé n’ont pas arrangé les choses. Dimanche dernier, au lendemain de la défaite contre Brest, Bailly a a annoncé son départ de l’OM.

«Cela avait été très dur pour moi contre Marseille»