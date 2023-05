Le PSG fait une promesse pour boucler ce transfert XXL

Jean de Teyssière

Le mercato du Paris Saint-Germain s'emballe ! En recherche d'un défenseur central gaucher, Luis Campos aurait sondé Lucas Hernandez et l'international français serait réceptif à l'idée de porter le maillot parisien. Tout juste remis d'une grave blessure au genou contractée durant la Coupe du monde, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid aurait déjà signifié à sa direction sa volonté de quitter le club.

La saison parisienne n'a pas été réussie malgré ce titre de champion de France. Avec l'arrivée prochaine de Milan Skriniar, le club parisien veut se renforcer en défense et fonce vers un international français évoluant au Bayern Munich : Lucas Hernandez. L'été s'annonce chaud et fou à Paris.

Hernandez remercie le Bayern...

Selon le média allemand SPORT BILD , l'avenir proche de Lucas Hernandez ne s'inscrit plus au Bayern Munich. L'international français, blessé la majeure partie de la saison depuis sa grave blessure au ligament croisé du genou gauche lors du premier match de la Coupe du monde face à l'Australie, aurait remercié Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du Bayern Munich du soutien apporté lors de sa convalescence. Durant ce dîner effectué la semaine dernière avec l'ancien international bosnien, Lucas Hernandez lui aurait signifié sa volonté de quitter le club.

PSG : Messi claque la porte, sa première victime est identifiée https://t.co/KAKEW9serA pic.twitter.com/knCSnffhKn — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

...et se dirige vers le PSG !