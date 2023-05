Un joueur prépare le transfert de Mbappé, l’annonce qui fait paniquer le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison poussive, Achraf Hakimi souhaiterait quitter le PSG où il ne se sent plus à son aise. L'international marocain souhaiterait faire son retour au Real Madrid... mais pas seul. Le latéral droit aurait effectivement l'intention de débarquer en Espagne avec un certain Kylian Mbappé.

Recruté en 2021 pour environ 65M€, Achraf Hakimi a clairement alterné le bon et le moins depuis son arrivée. Mais surtout, ces dernières semaines, ce sont ses envies de départs qui monopolisent l'espace médiatique. Le Marocain serait lassé de sa situation au PSG.

Panique au PSG, il annonce le départ de Mbappé en direct https://t.co/8eYicmc9BP pic.twitter.com/4AJaR3aUTK — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Hakimi veut retourner au Real Madrid... avec Mbappé !

Et selon les informations de Mundo Deportivo , Achraf Hakimi voudrait faire son retour au Real Madrid, son club formateur, qu'il avait quitté en 2018 pour un prêt de deux ans au Borussia Dortmund qui s'est conclu par un transfert définitif en 2020. Mais d'après le média espagnol, Achraf Hakimi ne souhaiterait pas débarquer seul au Real Madrid.

«Ils préparent tous les deux le terrain pour partir en 2024»