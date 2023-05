Mbappé : La presse espagnole annonce une surprise, le PSG va halluciner

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le vent serait-il en train de tourner dans le dossier Kylian Mbappé ? Alors qu'il a été annoncé que le joueur avait refusé de prolonger son contrat avec le PSG d'une saison supplémentaire, la presse espagnole annonce que son arrivée au Real Madrid ne serait pas forcément d'actualité. Pour remplacer Karim Benzema, l'équipe espagnole pourrait miser sur un autre profil.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé a profité de la cérémonie des trophées UNFP pour rassurer les supporters parisiens au sujet de son avenir. Il y a quelques jours, L'Equipe annonçait que le joueur avait refusé de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Mais cela ne l'empêche pas de se projeter au PSG la saison prochaine. « Je suis très content, je suis là, je profite. Je suis le meilleur joueur, c’est le plus important. J’ai dit que l’année prochaine je jouerai au PSG, j’ai un an de contrat donc je vais honorer mon contrat. J’ai mon contrat, je suis très content, j’ai dit que je serai là l’année prochaine et j’espère qu’on fera une grande année » a lâché le joueur. En Espagne, on se veut aussi rassurant en ce qui concerne le PSG et Mbappé.





« Ni Mbappé ni Haaland ne viendront en 2024 »

Journaliste pour la Cadena Ser, Alvaro Benito a relancé l'avenir de Mbappé en affirmant qu'il ne rejoindrait pas le Real Madrid. « Je continue de penser que ni Mbappé ni Haaland ne viendront en 2024. Firmino est un grand attaquant mais il ne viendrait pas pour remplacer Karim Benzema, c'est certain. Il viendrait pour être la doublure de Benzema, ce n'est pas le même niveau.. . » a-t-il déclaré. Selon lui, le Real Madrid pourrait mettre la main sur un autre profil comme Roberto Firmino ou Harry Kane.

Le Real Madrid pourrait miser sur un autre buteur