PSG : Mbappé annonce son prochain club !

Une nouvelle sacré meilleur joueur de Ligue 1 lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé en a profité pour mettre les choses au point en ce qui concerne son avenir. Et le crack de Bondy l’assure, il sera bien au PSG la saison prochaine malgré les rumeurs venues d'Espagne.

Bien qu'il ait prolongé son contrat il y a un an, Kylian Mbappé est toujours au cœur des rumeurs de transfert. Il faut dire que son bail s'achève en juin 2024 avec une option pour une saison supplémentaire qu'il est le seul à pouvoir activer. Et c'est justement cette donnée qui peut tout changer. En effet, selon les récentes informations de L'EQUIPE , Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà décidé de ne pas activer cette option qui pourrait le lier au PSG jusqu'en 2025. Il a jusqu'au 31 juillet pour se décider, mais son choix semble être fait. Par conséquent, bien que rien ne l'empêchera de prolonger son bail, la menace d'un départ libre prend de l'ampleur. Néanmoins, l'attaquant français l'assure, il ne partira pas cet été.

«J’ai dit que l’année prochaine je jouerai au PSG»

« Je suis très content, je suis là, je profite. Je suis le meilleur joueur, c’est le plus important. J’ai dit que l’année prochaine je jouerai au PSG, j’ai un an de contrat donc je vais honorer mon contrat. J’ai mon contrat, je suis très content, j’ai dit que je serai là l’année prochaine et j’espère qu’on fera une grande année », lâche l'attaquant du PSG lors de la cérémonie des Trophées UNFP avant de revenir sur sa saison.

Mbappé veut honorer son contrat