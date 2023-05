Attendu par Mbappé, il lâche sa réponse au PSG

Baptiste Berkowicz

Homme fort de la deuxième partie de saison avec l'OL, Rayan Cherki attire les convoitises. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le club rhodanien, le joueur de 19 ans est très apprécié par Kylian Mbappé, qui veut le voir le rejoindre au PSG. D'ailleurs, l'international Espoirs s'est exprimé ce dimanche sur son avenir.

Certains sont agacés par son irrégularité au sein d'un même match, mais il est incontestable que Rayan Cherki est doté d'un immense talent. D'ailleurs, plusieurs écuries européennes jettent un oeil avisé sur sa situation.

Mbappé lui fait la cour

La proximité entre Kylian Mbappé et Rayan Cherki n'est un secret pour personne. Daniel Riolo déclarait il y a quelques semaines que le premier voulait voir le deuxième le rejoindre au PSG. « Les partisans de Cherki au PSG on les connaît, c'est la famille Mbappé ». Alors que le PSG a tenté de recruter Rayan Cherki en janvier, il pourrait peut-être retrouver Kylian Mbappé dans le club de la capitale la saison prochaine.

Un avenir incertain à l'OL