Mercato : Un transfert à 115M€ pour régaler Mbappé, le PSG est fixé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour renforcer son attaque, le PSG a notamment coché le nom de Harry Kane, qui s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat avec Tottenham. Cependant, l’international anglais ne sera pas facile à déloger, le président Daniel Levy n’ayant pas l’intention de céder sa star, qui est elle même en pleine réflexion.

Cet été, le PSG a l’ambition de se montrer actif sur le mercato, en espérant notamment enrôler un attaquant de haut niveau. Plusieurs noms circulent pour venir épauler Kylian Mbappé, à qui un projet ambitieux avait été promis au moment de sa prolongation. Outre Victor Osimhen ou encore Randal Kolo Muani, Luis Campos aurait coché le nom de Harry Kane.

🔴🔵 11e titre de champion du #PSG, du jamais-vu en FranceRetour sur cet exploit et la place de ce record dans l’Hexagone et en Europe@Le10sport ⬇️https://t.co/nQgJoO8KKc — Bernard Colas (@BernardCls) May 28, 2023

Réunion à venir avec Kane

À bientôt 30 ans, Harry Kane est à un tournant de sa carrière. D’après la presse anglaise, un départ ne serait pas pour déplaire à l’attaquant formé à Tottenham, qui s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat. « Il y a un gros été à venir et beaucoup de choses doivent changer ici pour recommencer à réussir. En fin de compte, mon objectif est maintenant de profiter au maximum de cette dernière semaine et d’essayer de terminer par une victoire à Leeds dimanche , confiait cette semaine Harry Kane au sujet de sa situation. Je pense qu’il y a une conversation à avoir avec le président de toute façon par rapport à certaines des valeurs du club. Nous avons déjà eu de nombreuses conversations comme ça sur la façon dont nous pouvons nous améliorer, et ce sera encore le cas. »

Tottenham ne veut pas le lâcher