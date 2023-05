Le PSG prépare un incroyable coup de balai, Mbappé peut jubiler

Jean de Teyssière

Il ne reste plus qu'un match et le Paris Saint-Germain et ses supporters pourront tourner la page d'une saison très difficile. Le mercato du PSG sera très animé, notamment au niveau des départs puisque Lionel Messi quittera le club libre à l'issue de son contrat, fin juin prochain tandis que Neymar sera invité à s'en aller. Deux incroyables départs qui pourraient faire les affaires de Kylian Mbappé.

La fin de la MNM risque de rendre triste les amoureux du jeu. Les arabesques de Neymar et Messi trouveront d'autres spectateurs, en Arabie Saoudite peut-être pour Messi, en Angleterre pour Neymar. Pour l'Argentin, son départ est acté puisqu'il est en fin de contrat en juin prochain mais pour le Brésilien, son contrat encore long, courant jusqu'en 2027, pourrait poser soucis. Mais au PSG la situation est claire : les deux membres de la MNM doivent partir pour laisser la place à du sang neuf.

Mbappé et Neymar : une relation difficile

Lors du début de la saison, Neymar avait assez mal vu la volonté du PSG de se séparer de lui. Pour le Brésilien, c'est Kylian Mbappé qui en était à l'origine. Il avait mal vécu cette situation, de voir que le champion du monde 2018 avait autant de pouvoir de décision. Si rien ne permet de confirmer que c'est bien Mbappé qui était à l'origine de la volonté du club de faire partir Neymar, le Brésilien serait persuadé que c'est le cas.

Mbappé s’enflamme totalement pour le PSG https://t.co/hH2ZCUd6D0 pic.twitter.com/9ei9oj8bBI — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Le PSG va bâtir son effectif autour de Mbappé