PSG : Galtier lâche un énorme message en privé sur son avenir

Thibault Morlain

Alors qu’il reste encore un match à jouer cette saison, les têtes sont déjà tournées vers le futur exercice. Mais qui sera l’entraîneur du PSG ? Christophe Galtier est aujourd’hui en poste, mais son avenir est plus incertain que jamais. Alors que les performances ont été décevantes, l’entraîneur du PSG est en grand danger et visiblement, il en est pleinement conscient.

« Si je mérite une deuxième saison ? Oui. Pourquoi ? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie ». Après la rencontre face à Strasbourg, Christophe Galtier a fait passer un message fort sur son avenir. L’entraîneur du PSG espère ainsi rester une saison de plus. Mais la direction parisienne sera-t-elle d’accord avec ce scénario ? Pas sûr…

Galtier au courant des intentions du PSG ?

Ces derniers jours, ça s’est emballé à propos de la succession de Christophe Galtier du PSG. un fait que le principal intéressé semble bien au courant. Comme l’explique Le Parisien ce dimanche, Galtier expliquerait en privé être bien conscient que le PSG cherchera un nouvel entraîneur. Le fait est que pour le moment, rien n’a été communiqué au technicien parisien par ses dirigeants.

Il est prêt à se battre pour son poste

Christophe Galtier garde donc espoir pour continuer sur le banc du PSG. D’ailleurs, comme précisé par le quotidien régional, l’entraîneur parisien serait moins résigné qu’auparavant. De plus, dans l’entourage de Galtier, on expliquerait qu’il être prêt à se battre et enclin à repartir pour une deuxième saison au PSG. A suivre…