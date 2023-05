Galtier viré, il balance sur son avenir au PSG en public

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est désormais officiel, le PSG a décroché le onzième titre de son histoire en Ligue 1, le premier avec Christophe Galtier à sa tête. Menacé après les résultats décevants de son équipe, la question de l’avenir de l’entraîneur parisien était sur toutes les lèvres samedi soir à Strasbourg. Le principal intéressé a de son côté l’esprit clair.

Le PSG entre dans l’histoire de la Ligue 1. Avec le onzième titre acquis après le nul sur la pelouse de Strasbourg (1-1) samedi, le club de la capitale est devenu le plus couronné en Championnat, mais cette performance ne suffit pas à sécuriser l’avenir de Christophe Galtier, menacé après la saison éprouvante du Paris Saint-Germain.

Galtier : Ça s’agite en coulisse, le PSG est en danger https://t.co/tqZn2EqPgW pic.twitter.com/Q04j3ElFM8 — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Les pistes se succèdent au PSG

Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG envisage de poursuivre l’aventure avec Christophe Galtier, disposant encore d’une année de contrat, mais les rumeurs sont nombreuses autour de son avenir. Plusieurs pistes sont évoquées pour venir prendre sa succession, à l’instar de Luis Enrique, Thiago Motta, José Mourinho et même Zinedine Zidane, qui reste le grand rêve des propriétaires qataris. Christophe Galtier, lui, estime mériter une deuxième chance au PSG.

Galtier veut rester une deuxième année