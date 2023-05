Un entraîneur signe au PSG, il sort du silence

Thibault Morlain

Du côté du PSG, le dossier de l’entraîneur fait énormément parler. Christophe Galtier est aujourd’hui en poste, mais après seulement un an, il pourrait s’en aller. Les rumeurs se multiplient concernant son remplaçant, mais en attendant, un entraîneur a récemment signé un contrat avec le PSG : Zoumana Camara. A la tête des U19 du club de la capitale, il a prolongé et s’est confié sur cette signature.

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Christophe Galtier est loin d’être assuré d’être toujours là. Ça s’emballe d’ailleurs concernant l’identité de son successeur. Zoumana Camara a lui aussi fait l’objet de certaines rumeurs à propos de son avenir. Faisant du très bon travail avec les U19 du PSG, l’entraîneur était évoqué à la tête d’équipe première à plus haut niveau. Finalement, le feuilleton s’est terminé sur une autre issue puisque Camara a prolongé avec le PSG et va donc continuer d’entraîner les jeunes Parisiens.

PSG : Mbappé vend la mèche pour son avenir, une bombe est lâchée https://t.co/ncTykmWbXb pic.twitter.com/PZJfs3imIP — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

« Je me sens investi et je prends ça avec une grande responsabilité »

Désormais sous contrat jusqu’en juin 2024, Zoumana Camara a évoqué ce nouveau contrat avec le PSG. Pour les médias du club de la capitale, il a confié : « La direction s’est manifestée tôt avant la fin de saison pour que je prolonge. C’est déjà un signe qu’ils ont confiance en mon travail, et qu'ils sont plutôt satisfaits. Quand on ressent cette confiance, c’est quelque chose d’agréable. Je me sens investi et je prends ça avec une grande responsabilité ».

« Je me plais dans ce travail »