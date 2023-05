PSG : Galtier viré ? Le Qatar se tient prêt

Jean de Teyssière

La saison du Paris Saint-Germain n'a pas été bonne. Et forcément, l'entraîneur, Christophe Galtier est pointé du doigt. Logiquement, de nombreuses rumeurs portant sur son remplaçant viennent s'abattre sur lui. Mais le10sport.com l'a annoncé en avril dernier : Christophe Galtier restera l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Surtout qu'avec Luis Enrique, les négociations ont échoué.

Présent ce vendredi en conférence de presse avant le match qui pourrait définitivement sacrer officiellement le PSG champion de France face à Strasbourg samedi, Christophe Galtier a évoqué les rumeurs autour de son potentiel remplaçant : « Qu’il y ait des noms qui circulent, ça fait partie de mon métier, ça ne me perturbe pas du tout. Il y a ce que vous écrivez, et moi ce que je vis au quotidien. » Et il a raison puisqu'à l'heure actuelle une piste a échoué.

Échec du Qatar avec Luis Enrique

Récemment, la piste Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier à la tête du PSG la saison prochain avait pris de l'ampleur. Mais selon Sports Zone , si Luis Enrique, l'ancien entraîneur du FC Barcelone était sur la short-list du PSG, les négociations entre les deux parties ont échoué et pour le moment, rien n'indique qu'elles reprendront.

Le Qatar prêt à faire des concessions ?