Galtier - PSG : Une offre va partir

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier pourrait être remercié par sa direction en cas de catastrophe en Ligue 1, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Pour remplacer potentiellement son entraineur, le club de la capitale penserait à Thiago Motta. Toutefois, Bologne se verrait bien convaincre son coach italien de rempiler.

Depuis le début de l'année 2023, le PSG n'est pas du tout dans son assiette. En effet, le club de la capitale enchaine les contre-performances depuis la fin de la Coupe du Monde au Qatar. Ce qui pourrait être fatal à Christophe Galtier.

Bologne veut prolonger Thiago Motta

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier sera l'entraineur du PSG la saison prochaine, à moins d'une catastrophe en Ligue 1. Et alors que le club de la capitale est presque assuré de finir champion de France (1er à six points de Lens et avec une différence de buts très favorable), le technicien parisien ne devrait pas avoir de mauvaise surprise. Malgré tout, le PSG aurait déjà plusieurs profils en tête, dont Thiago Motta, en prévision du potentiel départ de Christophe Galtier. Toutefois, Bologne refuserait catégoriquement de lâcher son entraineur.

Thiago Motta a la cote en Serie A