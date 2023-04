EXCLU - PSG : Galtier maintenu, ça se précise

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Chahuté par une saison décevante sur le plan des résultats et une actualité extrasportive très mouvementée, Christophe Galtier a de grandes chances d’être toujours en poste pour l’exercice 2023-2024. Selon nos informations, sauf catastrophe, le technicien français garde la confiance des décideurs parisiens. Son départ, comme la prise de contact avec de nouveaux entraîneurs, n’est pas d’actualité.

En signant au PSG, Christophe Galtier ne s’attendait certainement pas à une expérience d’une telle ampleur, d’une telle « intensité ». Après le temps des louanges, est venu celui des critiques. Puis celui de la polémique, beaucoup plus « violente ». Nouveau patron plein de fraîcheur à l’automne, Galtier est devenu l’ennemi public n°1 du printemps, après avoir dû assumer l’élimination prématurée en Ligue des Champions cet hiver. Des temps changeants pour celui que beaucoup voient prendre la porte dans quelques temps. Mais ce départ « certain » ne l’est pas en réalité. Selon nos informations, la tendance est même inverse. Christophe Galtier a de très grandes chances d’être toujours l’entraîneur du PSG la saison prochaine.

Sauf catastrophe, Galtier sera là en juillet

Comme révélé le 22 mars sur le10sport.com, Doha maintient sa confiance en l’équipe en place. Porté par Luis Campos, le projet parisien porte sur trois saisons, avec l’ambition de construire une équipe capable de gagner la Ligue des Champions (en prenant en compte des moyens financiers réduits). Si Luis Campos est déjà à pied d’œuvre pour préparer le mercato estival, sa première vraie fenêtre de travail puisque l’an passé, le Portugais est arrivé un peu tardivement, Christophe Galtier planche lui-aussi déjà sur la saison 2023-2024. Sauf catastrophe comme la perte du titre de champion de France ou des éléments d’origine extrasportive comme il peut en apparaître parfois, il sera en poste à la reprise de juillet.

Aucun contact avec d’autres entraîneurs

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier confirme : « Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG ».

Le PSG annonce une grande nouvelle pour le mercato https://t.co/D904aOS1J8 pic.twitter.com/sp0vtufuxN — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Ces derniers jours, plusieurs noms ont été évoqués comme étant « en contact » avec le PSG. A ce jour, aucun technicien n’a été contacté par l’équipe dirigeante en place à Paris. Si José Mourinho, Antonio Conte ou Zinedine Zidane discutent d’une possible venue au PSG, ce n’est pas avec un dirigeant actuellement en poste.