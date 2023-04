Affaire Galtier : Le PSG au cœur d’une énorme supercherie ?

Thomas Bourseau

Christophe Galtier est dans la tourmente après la révélation de propos racistes qu’il aurait tenu à Nice l’année dernière. Un scandale que le président Jean-Pierre Rivère se serait bien gardé de divulguer au PSG au moment des négociations pour le transfert de l’entraîneur afin de ne pas faire capoter l’opération selon Le Parisien.

Depuis plus d’une semaine et la divulgation d’un mail envoyé par Julien Fournier dans lequel l’ex-directeur sportif de l’OGC Nice accusait Christophe Galtier d’avoir tenu des propos racistes envers les communautés noire et musulmane du GYM la saison passée, cette affaire met le feu à la toile et aux médias. Les témoignages se succèdent et les soutiens pour Christophe Galtier aussi.

Le président du GYM aurait gardé sous silence le scandale raciste au moment des négociations avec le PSG...

Des premiers échos du scandale raciste en question avaient été dévoilés dans la presse à l’automne dernier, mais dès les faits l’année dernière, il aurait été grandement question de cela à Nice . D’après Le Parisien , Jean-Pierre Rivère aurait été au courant de toute l’affaire pour avoir été présent lors de divers entretiens entre Julien Fournier et Christophe Galtier. Le président de l’OGC Nice aurait d’ailleurs joué un sale tour au PSG.

...afin de vendre Galtier qui aurait été licencié en fin de saison par Nice

Alors que les négociations avec le PSG avaient lieu, Jean-Pierre Rivère aurait évité que l’affaire s’ébruite au moment des faits et se serait bien gardé de trop en dire au Paris Saint-Germain qui aurait demandé à un collaborateur de mener à bien une enquête auprès de la direction niçoise concernant le conflit entre le vestiaire et Christophe Galtier sur le ramadan. Afin d’éviter de faire capoter le transfert de Galtier à 3M€, Nice est resté muet, alors que le projet aurait été de licencier l'entraîneur en fin de saison sans l’irruption du PSG dans ce dossier.