Galtier : Scandale au PSG, Mbappé s'en mêle

Amadou Diawara

Alors que Julien Fournier a dénoncé des propos racistes et islamophobes qu'auraient proféré Christophe Galtier, le PSG se pose des questions. En effet, la direction parisienne mène l'enquête pour connaitre la vérité, comptant éjecter son entraineur si les faits sont avérés. De surcroit, Kylian Mbappé et d'autres joueurs du PSG auraient interrogé directement Christophe Galtier sur ce scandale.

Lors de leur cohabitation à l'OGC Nice, Christophe Galtier aurait lâché des propos racistes et islamophobes à Julien Fournier. Dans un mail envoyé à INEOS, l'ancien directeur du football des Aiglons aurait d'ailleurs dénoncé le message discriminant de l'actuel coach du PSG.

Le vestiaire du PSG a interrogé Galtier

« Il m’a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe. Il m’a dit 'hier soir' je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs' puis d’ajouter 'Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau » , aurait écrit Julien Fournier le 23 mai dans des propos rapportés par Romain Molina et authentifié par RMC Sport.

Un échange entre Mbappé et Galtier sur le scandale ?