Le PSG veut en finir avec Galtier, quelle est la meilleure solution ? 

La rédaction

L’été dernier, pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG avait décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Grâce à Luis Campos, le Français a pris les commandes du club de la capitale, mais après une saison très compliquée, Galtier pourrait déjà faire ses valises. Ça s’emballe d’ailleurs à propos de sa succession. Quelle serait alors la meilleure solution pour le prochain entraîneur du PSG ?

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Aujourd’hui, c’est Christophe Galtier qui est en poste et malgré un contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, l’ancien de l’OGC Nice pourrait ne plus être là d’ici quelques semaines. En effet, malgré le titre de champion de France qui se profile, le PSG n’a pas réussi à une très bonne saison, se faisant éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Des résultats dont pourrait faire les frais Galtier, d’autant qu’en coulisses, la direction parisienne avancerait ses pions pour trouver son successeur.

Galtier : Le PSG se déchire en interne https://t.co/8mBgkk1jJF pic.twitter.com/fUS63dqsgq — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Le PSG avance pour Enrique et Gallardo

Un nouveau entraîneur pourrait donc débarquer au PSG. Mais qui ? Selon les derniers échos du Parisien , la priorité se nommerait aujourd’hui Luis Enrique. Ancien sélectionneur de l’Espagne et ex-entraîneur du FC Barcelone, l’Ibérique est aujourd’hui libre et serait donc la solution aux yeux du PSG. Mais voilà que d’autres options seraient également exploreraient. Cela serait notamment le cas avec Marcelo Gallardo, lui aussi libre et ancien joueur du club de la capitale. Des discussions seraient même déjà en cours avec Luis Campos.

Alonso, Motta, Zidane…

Mais d’autres noms reviennent également dans le viseur du PSG. Xabi Alonso, aujourd’hui à la tête du Bayer Leverkusen, plairait aussi au club de la capitale. Il y a également l’option Thiago Motta, en poste à Bologne, ainsi qu’Abel Ferreira, entraîneur de Palmeiras. Et comment également ne pas oublier José Mourinho, aujourd’hui à l’AS Rome, ainsi que Zinedine Zidane, libre de tout contrat et longtemps annoncé comme le grand rêve du Qatar pour entraîner le PSG.



Alors, quelle est la meilleure option pour entraîner le PSG ?