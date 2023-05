Mercato : Une offre est partie, Mbappé va jubiler

Thomas Bourseau

Parti pour rester au PSG, Kylian Mbappé y attend Bernardo Silva. Une offre aurait été transmise à la star de Manchester City. De quoi réjouir Mbappé qui va cependant devoir prendre son mal en patience.

Kylian Mbappé sur le départ ? Pas pour le mercato estival de 2023. C’est en effet ce que L’Équipe a souligné mercredi et ce que le10sport.com vous avait annoncé dès le 7 mai dernier. Mbappé est impliqué dans le projet sportif du PSG pour la saison prochaine et aimerait voir Bernardo Silva débarquer au PSG avec qui il a cohabité à l’AS Monaco jusqu’à leurs départs respectifs pour le PSG et Manchester City à l’été 2017.

Le PSG a dégainé pour Bernardo Silva

D’après les informations communiquées par Relevo , le PSG serait passé à l’action. En effet, une offre serait partie pour le polyvalent milieu offensif de Manchester City qui a d’ailleurs été élu homme du match de la demi-finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (4-0). Pour autant, la réponse ne tombera pas de sitôt.

Bernardo Silva et Manchester City patientent