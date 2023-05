Mourinho : En attendant le PSG, il vide son sac

Thomas Bourseau

José Mourinho pourrait-il débarquer au PSG ? The Special One se verrait bien relever le challenge selon L’Équipe. Néanmoins, ce n’est pas dans les plans du Paris Saint-Germain comme le10sport.com l’a révélé. Mourinho a profité d’une conférence de presse pour faire un point sur son avenir.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 20 avril dernier et contrairement à ce qui se disait dans la presse, Christophe Galtier sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine sauf cataclysme. Il est question d’une éventuelle nomination de José Mourinho pour la succession de Galtier. le10sport.com vous a cependant affirmé le 8 mai dernier qu’il n’y avait alors à ce jour aucun contact entre le PSG et Mourinho pour la simple et bonne raison que le club de la capitale compte poursuivre avec le technicien français.

Mourinho prêt à relever le challenge PSG ?

Ce jeudi, L’Équipe a confié que José Mourinho pourrait se laisser tenter par le challenge PSG si jamais les dirigeants parisiens daignaient lui faire une offre contractuelle. À l’instant T, comme le10sport.com vous l’a déjà fait savoir, ce ne serait pas d’actualité. Et L’Équipe confirme cette position.

Mourinho déballe tout sur son avenir