Mourinho - PSG : Une date clé est annoncée

Présent en conférence de presse ce jeudi, José Mourinho n'a pas échappé aux questions concernant son avenir. Néanmoins, le Special One a décidé de ne prendre aucune décision avant la finale de la Ligue Europa qui opposera l'AS Roma au Séville FC le 31 mai prochain. Le PSG est prévenu.

A l'issue d'une saison plus que mouvementée durant laquelle le PSG parviendra toutefois à conserver son titre de champion de France. La question est désormais de savoir si cela sera suffisant pour Christophe Galtier soit maintenu à son poste. Ce n'est pas encore garanti d'autant plus que le nom de José Mourinho revient avec insistance. Présent en conférence de presse, le technicien portugais a d'ailleurs évoqué son avenir, assurant que rien ne serait décidé avant la finale de la Ligue Europa qui opposera son équipe au Séville FC le 31 mai.

Mourinho ne décidera rien avant la finale de Ligue Europa

« Je me concentre uniquement sur la finale. Un peu la préparation de la Fiorentina, mais surtout la finale. Tout est secondaire lorsque vous jouez une finale. Il n'y a pas de raison d'être optimiste ou pessimiste. Nous voulons simplement jouer la finale. Nous avons fait tellement de choses pour être dans cette finale que nous voulons jouer. Il sera très facile de s'y préparer. Je ne veux pas me préoccuper du classement, ni de la Ligue des champions. Seule la finale m'intéresse. J'espère que les supporters de la Roma et du Sevilla passeront une bonne journée à Budapest », lance José Mourinho devant les médias.

Toujours aucun contact avec le PSG ?