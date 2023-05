PSG : Riolo dévoile son mercato idéal

Thibault Morlain

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes d’ici quelques jours, ça commence déjà à s’emballer au PSG. Après une saison ratée, notamment en Ligue des Champions, le club de la capitale et Luis Campos prépareraient du lourd pour revenir plus fort. A quoi faut-il alors s’attendre ? Daniel Riolo a expliqué ce qu’il attendait du PSG sur le marché des transferts.

Les rumeurs n’en finissent plus concernant le mercato estival du PSG. Dans la capitale, ça risque d’énormément bouger durant l’intersaison, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. D’ailleurs, concernant les potentielles recrues, les noms n’en finissent plus de se multiplier en passant par Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Bernardo Silva ou encore Randal Kolo Muani. Une chose est sûre, le PSG a besoin de se renforcer au mercato et Daniel Riolo a été très clair à ce sujet.

PSG : La guerre est déclarée pour ce joueur de l'équipe de France https://t.co/mWtcnPfy3V pic.twitter.com/coViZchHUw — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

« Il faut un bon avant-centre pour jouer avec Mbappé »

Invité du live Twitch de RMC , Daniel Riolo a donné son avis sur le mercato à venir du PSG. Dans un premier temps, il a évoqué le secteur offensif, expliquant : « Je pense que l’équipe nécessite un renfort dans chaque ligne. Il faut un bon avant-centre pour jouer avec Mbappé. (…) Kolo Muani ? Il peut-être un bon avant-centre. S’il est mis dans un bon collectif, avec un bon coach… Oui, avec Mbappé, ça peut faire une bonne doublette ».

« Il faut 3 gros milieux de terrain derrière »