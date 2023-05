Vente OM : Nouvelle bombe lâchée sur McCourt

Thibault Morlain

Face aux nombreuses rumeurs concernant une vente de l’OM, Frank McCourt a multiplié les démentis pour expliquer qu’il n’avait pas l’intention de lâcher son bien. L’Américain disait-il vrai ? Alors qu’on continue de parler d’une vente du club phocéen, les propos de McCourt pourraient bien n’être qu’un discours de façade étant donné qu’un départ pourrait bien être d’actualité.

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt a déjà expliqué qu’il souhaitait s’inscrire dans la durée à Marseille. Mais voilà, en parallèle, il est de plus en plus question d’une vente du club phocéen. Ce feuilleton n’en finit plus de faire parler et une cession de l’OM pourrait arriver si l’on en croit Daniel Riolo.

« Il faut qu’il trouve un acheteur et à son prix »

Quid donc de la vente de l’OM ? Pour le live Twitch de RMC , Daniel Riolo a donné son avis sur cet énorme dossier à Marseille. Et il a alors évoqué la possibilité que Frank McCourt s’en aille, avouant : « Les rumeurs d’une vente de l’OM ? Ça fait 1000 ans qu’il y a des rumeurs sur la vente de l’OM. Quand il y a un propriétaire qui n’a plus aucune raison d’être à un endroit, McCourt n’a plus aucun intérêt d’être à l’OM, ça ne lui rapporte rien et ça lui fait même plus perdre de l’argent, évidemment qu’il vendra. Il faut qu’il trouve un acheteur et à son prix. Mais évidemment que potentiellement l’OM est en vente. On le sait. Maintenant, toutes les rumeurs qui circulent depuis des années, il n’y a rien de véritablement concret ».

« Ça sera une très bonne nouvelle pour la ville et le club »