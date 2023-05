Vente OM : Cette annonce qui va enflammer Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Arabie Saoudite souhaite devenir une nouvelle place forte du football en renforçant son championnat, mais aussi en investissant dans plusieurs clubs européens un peu à la manière du Qatar. Après Newcastle, le PIF pourrait s'implanter en Espagne, mais aussi en France selon un journaliste saoudien. Une déclaration, qui pourrait relancer les rumeurs sur une vente de l'OM.

L'Arabie Saoudite et le football, c'est une histoire qui pourrait durer. L'Etat dirigé par Mohammed ben Salmane s'est fixé comme objectif de développer son championnat en recrutant des stars mondiales comme Cristiano Ronaldo. Mais ce n'est pas tout puisqu'à terme, le pays souhaite accueillir la Coupe du monde en 2030 ou 2034. A l'instar du Qatar, l'Arabie Saoudite souhaite accroître son rayonnement, notamment en Europe. Raison pour laquelle le PIF, le puissant fonds d'investissement saoudien, a souhaité racheter Newcastle. Et ce n'est pas fini.

L'Arabie Saoudite prêt à investir en France

A en croire le journaliste Atef Nahass, l'Arabie Saoudite pourrait, aussi, investir en France. « Je pense que le succès du Fonds d’investissements public saoudien va permettre d’accélérer leurs plans d’investissements en Europe, particulièrement en France et en Espagne » a-t-il lâché sur Twitter. Il y a quelques jours, Thibaud Vézirian avait déjà évoqué ce scénario.

« La volonté de l’Arabie Saoudite est d’être une place forte du sport »

« La volonté de l’Arabie Saoudite d’être une place forte du sport est expliquée depuis des années et se traduit à travers différents sports (F1, Formule E, catch, Dakar, boxe, golf, Jeux asiatiques, etc). Dans le football, on en parle aussi depuis au moins 7-8 ans. Ça a mis 3-4 ans à se faire mais Newcastle a été un gros coup (Racheté par le fond saoudien PIF). Question gros clubs, on sait que l’Arabie Saoudite a été proche de l’Inter. Les grands clubs, on les connaît donc très bien » a-t-il confié.

La vente de l'OM relancée