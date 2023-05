Annoncé au PSG, son transfert est déjà acté

Jean de Teyssière

Prêté six mois par le Paris Saint-Germain à Nottingham Forest cet hiver, Keylor Navas a rempli sa mission : maintenir le club en Premier League. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, le gardien costaricien reviendra au club cet été au grand dam de Gianluigi Donnarumma, plus à l'aise sans concurrence. Mais heureusement pour l'Italien, Navas ne devrait pas rester au PSG la saison prochaine.

Lorsque Christophe Galtier était arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier, la question de la hiérarchie des gardiens s'était posée. Son prédécesseur, Mauricio Pochettino, n'avait pas désigné de numéro 1, troublant notamment Donnarumma. Mais le technicien français a été clair dès le départ : Gianluigi Donnarumma sera le gardien numéro 1 du PSG lors de la saison 2022-2023. Parti cet hiver en Angleterre, Keylor Navas va faire son retour cet été dans la capitale française. Avant de partir ?

Navas ne restera pas à Nottingham

Excellent durant la deuxième partie de saison avec Nottingham Forest, les supporters des Forests vont devoir se faire une raison : Keylor Navas ne restera pas dans le club. Le gardien, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, a réussi à maintenir Nottingham, promu cette saison. Et selon Foot Mercato , l'aventure entre les deux camps est bel et bien terminée car son salaire, assumé à 50% par le PSG, pose problème au club anglais.

Mbappé : Le PSG répond à la bombe sur son avenir https://t.co/WsHWVmvAhV pic.twitter.com/0RVtXY1Stw — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Navas sait qu'il doit quitter le PSG