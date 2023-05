Mbappé - PSG : Il annonce son départ en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé aurait pris une grande décision pour son avenir. L'international français n'envisagerait pas, pour l'instant, d'étirer son bail d'une saison. Une information, qui fait réagir la presse espagnole, notamment Josep Pedrerol. Le présentateur d'El Chiringuito estime que le joueur serait, de plus en plus, proche du Real Madrid.

C'est reparti pour Kylian Mbappé. Il y a un an tout juste, le feuilleton autour de son avenir prenait fin avec sa prolongation au PSG. Courtisé par le Real Madrid, l'international français avait fait le choix de prolonger son contrat de deux saisons, plus une année en option. Une option, que Mbappé a la possibilité d'activer jusqu'au 31 juillet prochain. Mais selon les informations de L'Equipe , une nouvelle signature du PSG ne ferait pas partie des plans de Mbappé.

Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG

Selon les informations du quotidien sportif, Mbappé aurait refusé d'étirer son bail d'une année supplémentaire, du moins pour l'instant. Car le joueur peut toujours prévenir ses dirigeants au cours de la saison. Une chose est sûre, cette situation place le PSG dans l'embarras. Il est sûr que le club parisien ne se trouve pas en position de force dans ce dossier. Il va devoir trouver des arguments solides pour séduire Mbappé et le convaincre de prolonger l'aventure la saison prochaine.

La presse espagnole en remet une couche