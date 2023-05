Un joueur de l’OM pète un câble, son avenir peut basculer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prêté par l’OM à Almeria, Luis Suarez fait parler de lui en Espagne pour son pétage de plomb après son expulsion contre la Real Sociedad. L’attaquant n’a pas aidé son équipe, battue (0-1) et toujours menacée au classement. Une situation que suit de près Pablo Longoria, l’option d’achat du Colombien étant liée au classement final du club en Liga.

N’ayant pas réussi à s’imposer à l’OM, Luis Suarez n’a pas traîné en quittant la cité phocéenne à peine six mois après sa signature pour rejoindre Almeria en prêt, lui qui n’avait disputé que 11 rencontres sous les couleurs marseillaises. Pablo Longoria s’est entendu avec la formation espagnole sur un prêt avec option d’achat avoisinant 8M€.

Luis Suarez a été expulsé lors du match de hier soir contre la Real Sociedad.Almeria a perdu 1-0, le maintien n'est donc pas encore garanti sachant que les autres clubs n'ont pas encore joué.A suivre... 👀#MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/43X7dLNCaV — LePetitOM (@lepetitom) May 24, 2023

Luis Suarez craque

Mais cette nouvelle aventure n’est pas de tout repos pour Luis Suarez, jouant le maintien avec Almeria. Opposé à la Real Sociedad ce mardi soir, l’attaquant colombien appartenant toujours à l’OM n’a d’ailleurs pas brillé en écopant d'un carton rouge direct à la 36e minute pour une semelle trop haute sur Robin Le Normand. Une expulsion qui a fait sortir de ses gonds le joueur de 25 ans, qui avait reçu un carton jaune avant que la VAR intervienne.

L’option d’achat sera-t-elle levée ?